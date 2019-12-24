Участники конгресса «Светлое будущее» побывали в Кремле, в ГУМе и на катке

Москва, 24 декабря. Юные участники I Всероссийского конгресса «Светлое будущее» получили возможность побывать в Кремле, а также покататься на коньках на главном катке страны на Красной площади.

Президент Фонда развития социальных проектов «Прогресс» — одного из организаторов мероприятия — Кирилл Терентьев рассказал Федеральному агентству новостей о том, какая интересная программа была у ребят в очередной день их пребывания в Москве.

«Сначала участники и делегаты побывали на экскурсии в Кремле, где осмотрели самые выдающиеся достопримечательности местного музейного ансамбля, — сказал он. — Ребята посетили, в частности, Успенский собор и Оружейную палату, а также посмотрели на Царь-пушку».

Затем группа детей в сопровождении волонтеров и организаторов отправилась в Главный универсальный магазин (ГУМ), где в знаменитой столовой №57 для всех был заказан праздничный обед.

«После этого все пошли на каток на Красной площади, где для участников конгресса провели мастер-класс по катанию на льду, — отметил Терентьев. — Примечательно, что многие из ребят впервые в жизни встали на коньки, и у них все получилось! Это лишний раз доказывает наличие различных талантов у наших молодых участников».

Глава фонда признался, что все без исключения получили от культурно-развлекательной программы только самые позитивные впечатления.

На мероприятие в столицу России приехали более 100 детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки. Все они являются победителями конкурса в детских домах от ФРСП «Прогресс», который прошел во всех субъектах РФ. Благодаря ему были выбраны самые активные и талантливые подростки в творческих и классических образовательных дисциплинах.