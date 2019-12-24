Глава библиотеки МГУ назвал нонсенсом интерес к книге Соколова и пообещал ее выкинуть

Москва, 24 декабря. Директор библиотеки МГУ Вячеслав Мосягин пообещал, что выбросит книгу историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве студентки.

СМИ сообщили ранее, что МГУ купит труд бывшего доцента СПбГУ «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа». По словам Мосягина, списки по ежегодной комплектации библиотеки уже нельзя редактировать.

«Тогда мы не купим тысячи других книг, которые в этом лоте находятся», — пояснил глава библиотеки крупнейшего вуза России, его слова передает телеканал «360».

Мосягин добавил, что последняя книга Соколова есть во многих блиблиотеках страны. Он также назвал нелепым тот факт, что у широкого читателя появился интерес к книге бывшего доцента.

Напомним, что историка Соколова, который считался специалистом по Наполеону, обвиняют в убийстве Анастасии Ещенко. Преподавателя вытащили из Мойки 9 ноября, где он пытался избавиться от останков жертвы.

По решению московского суда Соколов останется под арестом до 9 апреля 2020 года. Это убийство стало резонансным в связи с публичной жизнью обвиняемого.

Ранее Соколов заявил, что неоднократно просил прощения у семьи Ещенко, ее близких. Он добавил, что пишет книгу о взаимоотношениях с девушкой, об «их любви с Анастасией».