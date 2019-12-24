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Собянин сообщил о бесплатном проезде в метро Москвы в новогоднюю ночь

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Собянин сообщил о бесплатном проезде в метро Москвы в новогоднюю ночь

Москва, 24 декабря. Проезд в ночь на 1 января в Москве будет бесплатным, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин на странице во «ВКонтакте».

Градоначальник отметил, что с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января проезд в автобусах, метро, МЦК сделают бесплатным. Парковки на улицах с 1 по 8 января тоже бесплатные.

Как передают «Известия», у некоторых пассажиров на проездных картах «Тройка» неожиданно пополнился баланс. По словам одного из пользователей, на счету оказалось 20 тысяч рублей, но у контролеров карта отображалась как исправная.

Столичные власти подтвердили случайные зачисления средств на «Тройки» и назвали это новогодним подарком.

Ранее сообщалось, что в Петербурге метро будет работать всю ночь с 31 на 1 января.

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