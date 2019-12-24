Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Более 6 млн поездок совершили пассажиры с момента запуска платного проезда на МЦД

36
0 Оставить комментарий

Более 6 млн поездок совершили пассажиры с момента запуска платного проезда на МЦД

Москва, 24 декабря. Более 6,4 млн поездок совершили пассажиры с момента запуска платного проезда на двух линиях МЦД. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы. 

Столичные власти рассказали, что обновленная билетная система работает исправно. Платный проезд был введен с 9 декабря, пишет РИАМО.

В департаменте отметили, что за две недели платного проезда пассажиры совершили 6,4 млн поездок. Пассажиропоток остается высоким. К примеру, 20 декабря на поездах МЦД проехали более 550 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что для пассажиров МЦД устроили восемь перехватывающих парковок. С момента открытия центральных диаметров значительно улучшилась транспортная ситуация в городе.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, третью ветку МЦД планируется запустить через 2-3 года.

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров