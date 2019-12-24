Стали известны самые популярные услуги в центрах «Мои документы»

Москва, 24 декабря. Более 24 млн раз обратились москвичи в столичные центры госуслуг «Мои документы» с начала 2019 года, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Чаще всего горожане получали услугу по предоставлению информации жилищного учета. Ее получили более 2,8 млн раз, пишет издание РИАМО.

На втором месте по популярности оказалась услуга по выдаче социальной карты. Специалисты приняли более 2,5 млн обращений москвичей.

В центрах «Мои документы» более 2,1 млн раз обращались горожане за перерасчетом платежей по ЖКХ.

В этом году в центрах прошли десятки семинаров, специалисты провели множество образовательных программ о том, как создать и развивать свой бизнес.

Столичные власти также решили организовать игровые зоны для детей, которые приходят вместе с родителями в центры «Мои документы».