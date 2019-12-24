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Выдры из Петербурга поселились в «Москвариуме»

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Выдры из Петербурга поселились в «Москвариуме»

Москва, 24 декабря. Выдры Феня и Беня из петербургского океанариума поселились в столичном «Москвариуме», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Уникальные бескоготные выдры получили имена после проведения интернет-конкурса. Мальчика назвали Бенедикт, а девочку — Феодора, но животным нравятся имена покороче: Феня и Беня.

По словам сотрудников «Москвариума», выдры очень обаятельные и ласковые животные. Они ведут активный образ жизни. Как пишет РИАМО, выдры живут в просторном вольере с комфортным микроклиматом.

Ранее Московский зоопарк объявил акцию «В зоопарке ждут подарки», в рамках которого посетители могут получить бесплатный билет в зоосад. Для этого им нужно подарить животным один подарок из списка.

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