Мошенник выманил у москвички более четырех миллионов рублей

Москва, 24 декабря. Москвичка 1952 года рождения стала жертвой мошенника, который выманил у нее больше четырех миллионов рублей, сообщили в столичном ГУ МВД России.

Женщина обратилась к правоохранителям и рассказала, что летом познакомилась в Интернете с мужчиной, который якобы жил в другой стране. Он заявил, что планирует поездку в Москву и предложил ей оплатить проезд.

Пострадавшая неоднократно отправляла средства на банковскую карту, но возлюбленного так и не дождалась. В конце концов она поняла, что стала жертвой мошенника.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве, ведется расследование, пишет РИАМО.

Накануне столичные власти предупредили москвичей о новом виде мошенничества. Злоумышленники присылают уведомление о взыскании штрафа под видом Роспотребнадзора, однако заменяют реквизиты для оплаты.