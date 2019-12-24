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Синоптики предупредили москвичей о небольшом дожде 24 декабря

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Синоптики предупредили москвичей о небольшом дожде 24 декабря

Москва, 24 декабря. Облачная погода с дождем ожидается в столичном регионе, воздух прогреется до 7 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

Теплая часть циклона влияет на погоду в Москве. В отдельных районах пройдет дождь, в Московской области столбики термометров покажут 2-7 градусов тепла.

Ветер подует с юга со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет близким к норме и составит 745 мм ртутного столба, пишет РИАМО.

Ранее синоптики сообщили, что снежный покров может появиться в московском регионе ближе к Новому году. Во второй половине недели начнет холодать.

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