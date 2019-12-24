Новое медицинское оборудование представят на форуме «Здоровая Москва»

Москва, 24 декабря. Ассамблея «Здоровая Москва» пройдет в столице с 16 по 19 января, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В павильоне ВДНХ представят достижения современной медицины, технологии и оборудование. На площадке ассамблеи пройдут круглые столы, семинары и мастер-классы ведущих специалистов.

В Москву приедут более 200 врачей из России, США, Британии, ФРГ, Дании, Голландии и Кореи. Лекции для медиков проведет нобелевский лауреат Есинори Осуми из Японии и другие известные доктора, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее эксперты назвали незаметные симптомы рака. Они призвали при любых неприятных ощущениях в толстой кишке, уплотнениях кожи обращаться к специалистам.