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Новое медицинское оборудование представят на форуме «Здоровая Москва»

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Новое медицинское оборудование представят на форуме «Здоровая Москва»

Москва, 24 декабря. Ассамблея «Здоровая Москва» пройдет в столице с 16 по 19 января, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В павильоне ВДНХ представят достижения современной медицины, технологии и оборудование. На площадке ассамблеи пройдут круглые столы, семинары и мастер-классы ведущих специалистов.

В Москву приедут более 200 врачей из России, США, Британии, ФРГ, Дании, Голландии и Кореи. Лекции для медиков проведет нобелевский лауреат Есинори Осуми из Японии и другие известные доктора, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее эксперты назвали незаметные симптомы рака. Они призвали при любых неприятных ощущениях в толстой кишке, уплотнениях кожи обращаться к специалистам.

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