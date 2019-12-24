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Москвичей пригласили на праздники в столичных парках

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Москвичей пригласили на праздники в столичных парках

Москва, 24 декабря. Бесплатные праздники для детей и их родителей пройдут в московских парках с 26 по 29 декабря, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Развлекать горожан будут Дед Мороз и Снегурочка. Они подготовили для москвичей интерактивное шоу, дискотеку, игры и конкурсы.

Как отмечает издание РИАМО, в Гончаровском парке состоится спектакль «Инопланетное вторжение в Новый год». В Измайловском парке гостей ждет постановка «Щелкунчик и Мышиный король», пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала, что некоторые искусственные елки представляют опасность для здоровья. Она пояснила, что они выделяют вредные вещества в воздух.

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