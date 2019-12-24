Москва, 24 декабря. Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс шести градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве во вторник, днем в российской столице будет 4–6 градусов тепла. В ночь на среду температура опустится до плюс двух градусов. При этом ветер ожидается юго-восточный, его скорость составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 745 миллиметров ртутного столба. Как уточнили эксперты, в Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 2–7 градусов тепла.

В ночь на среду столбики термометров в Московской области могут опуститься до отметки ноль градусов.

Ранее ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири. Климат Сибири станет гораздо более комфортным для жизни человека к 2080 году благодаря росту среднегодовых температур. К такому выводу пришли российские и американские ученые.

Елена Парфенова из Института леса СО РАН в Красноярске рассказала, что январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, а июльские — на 5,7 градуса, если выбросы парниковых газов не будут остановлены. При этом уровень осадков в регионе повысится на 140 миллиметров. В результате этих изменений климат Сибири станет мягче, а площадь вечной мерзлоты сократится на 25% к 2080 году.

Самое значимое влияние глобальное потепление оказывает на Арктику и горные ледники. За последние годы среднегодовые температуры заполярья выросли на 6-7 градусов. Ученые предупреждают, что таяние льдов станет в будущем причиной серьезных изменений в круговороте течений и окажет необратимое влияние на работу климата Земли в целом.

Главными последствиями потепления эксперты называют два феномена. Первый — смещение климатических поясов. Эти изменения влекут за собой «переезд» различных видов растений и животных. Второй значимый феномен — изменения во времени наступления весны и других сезонов года.