Температура воздуха в Москве побила очередной рекорд

Москва, 23 декабря. Температура воздуха в Москве достигла 6,2 градуса тепла, побив очередной температурный рекорд. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, до этого рекорд температуры в Москве для 23 декабря за 71 год был побит в 2015 году – тогда в Москве температура воздуха составила 5,9 градуса.

«Сегодня в Москве на 0,3 градуса был побит рекорд 2015 года – температура достигла 6,2 градуса тепла», — сказал Синенков.

По прогнозам синоптиков, теплая погода продлится до 27 декабря. А уже в ночь с воскресенья на понедельник столбики термометров покажут ноль градусов.

Ранее врач-кардиолог Наталья Насибуллина предупредила, что температурные аномалии несут опасность для здоровья россиян, и рассказала, как пережить слишком теплую зиму.