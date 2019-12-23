Электромобили начнут доставлять товары на дом в Подмосковье

Москва, 23 декабря. Первые автомобили для доставки товаров на дом появятся в Московской области, об этом сообщил замглавы региона Вадим Хромов.

Пилотный проект запустила группа компаний Ingka. Курсировать такой транспорт будет от ТЦ «Мега Белая Дача» в Котельниках.

Речь идет об использовании экологически чистого вида транспорта для доставки товаров ИКЕА. Ingka является одной из первых компаний, которая присоединилась к мировой инициативе EV100. Она касается электрификации двух миллионов авто к 2030 году.

Компания обязана перейти на электрический транспорт к 2025 году во всех городах, где работают ее магазины. По словам Хромова, в Московской области доставка будет осуществляться на Renault Kangoo ZE и «Газели» Next, передает телеканал «360».

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