Мошенники стали присылать москвичам постановления о взыскании штрафов

Москва, 23 декабря. Департамент региональной безопасности Москвы предупредил о мошенничестве, которое совершается от имени сотрудников Роспотребнадзора.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, участились случаи получения москвичами постановлений о назначении штрафов от имени главы территориального органа Роспотребнадзора. В постановлениях содержатся недостоверные реквизиты для оплаты.

Если в отношении вас или вашей компании не проводили контрольно-надзорные мероприятия, но вы получили постановление о штрафе, это мошенники. В департаменте добавили, что в любой непонятной ситуации следует связаться со специалистами надзорного органа.

Кроме того, необходимо обратиться в полицию и сообщить о мошенничестве, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества на дому. Злоумышленники под видом мастеров по компьютерам выставляют пожилым клиентам счета за ремонт исправной техники.

Еще один популярный вид мошенничества — по телефону, когда преступники притворяются родственниками жертвы и просят перечислить им деньги. Они убеждают, что попали в сложную ситуацию и им срочно нужны средства.