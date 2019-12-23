Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Собянин открыл движение по участку трассы Марьино – Саларьево

623
0 Оставить комментарий

Собянин открыл движение по участку трассы Марьино – Саларьево

Москва, 23 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по участку дороги Марьино-Саларьево от улицы Адмирала Конилова до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Глава города отметил, что дорожный каркас столицы постепенно меняется. Столичные власти с 2012 года построили более 200 км новых дорог, включая реконструкцию Калужского шоссе.

Собянин открыл участок дороги, которая свяжет деревни Марьино и Саларьево, пишет РИАМО. Напомним, что трассу начали строить в декабре 2017 года.

Первый участок длиной 3,2 км улучшит транспортное обслуживание более 20 тысяч человек, большинство из которых работают в Новой Москве.

Ранее мэр российской столицы сообщил москвичам об открытии четырех круглогодичных ярмарок. Он также пригласил горожан на ледовые катки.

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров