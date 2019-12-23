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Тело старика с ножевыми ранениями нашли после пожара в Подмосковье

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Тело старика с ножевыми ранениями нашли после пожара в Подмосковье

Москва, 23 декабря. Тело пожилого мужчины нашли в ночь на 22 декабря после пожара в квартире в подмосковном городе Электросталь, сообщил источник.

По предварительной информации, смерть 82-летнего мужчины наступила после трех ножевых ранений в шею. Нападение на старика произошло за несколько часов до пожара, пишет KP.Ru.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели человека, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Москве было совершено нападение на сотрудника Генпрокуратуры России. Мужчина получил ранение в ногу, агрессора уже задержали.

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