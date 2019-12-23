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Москвичей начнут оповещать о режиме работы метро по SMS

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Москвичей начнут оповещать о режиме работы метро по SMS

Москва, 23 декабря. Столичный метрополитен показал проект об оповещении пассажиров о режиме работы подземки по SMS, сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.

Глава департамента Геннадий Дегтев пояснил, что пассажиры смогут получать информацию о плановых изменениях в работе метрополитена. Проект планируется реализовать в 2020 году.

Стоимость контракта составляет более 186 млн рублей. Руководитель ведомства добавил, что в этом году столичный метрополитен неоднократно проводил информирование населения по SMS.

Ранее власти Москвы рассказали о планах строительства станции «Южный порт». Она появится на Люблинско-Дмитровской линии.

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