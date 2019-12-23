Движение транспорта в центре Москвы ограничат с 25 декабря

Москва, 23 декабря. Ограничение движения на центральных улицах столицы введут с 25 декабря, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Парковка будет ограничена в Газетном и Никитском переулках в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество», пишет издание «Вечерняя Москва». Специалисты ЦОДД отметили, что с 28 декабря до 6 января Тверская, Моховая улицы, Охотный Ряд и Тетральный проезд станут пешеходными.

Движение перекроют на Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищевском переулках. Водителям порекомендовали заранее планировать маршуты, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на Соборной площади Кремля в Москве украсили главную елку страны. Девяностолетнее дерево высотой 25 метров было привезено из Бородинского лесничества.