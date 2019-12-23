Главную елку страны украсили на Соборной площади в Москве

Москва, 23 декабря. На Соборной площади Кремля в Москве нарядили главную елку страны. Зеленая красавица простоит до середины января.

На площади установили 25-метровую ель из Бородинского лесничества, возраст дерева — 90 лет. Елку украсили гирляндами, шарами и игрушками, на макушке прикрепили звезду.

Нижние ярусы дерева украшали дети, после завершения работы им подарили новогодние подарки. Как отмечает РИАМО, в 2018 году на Соборной площади стояла 100-летняя ель из Щелково.

Ежегодно на звание главной елки страны претендует не менее десяти елей. Деревья отбирает специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что в Севастополе только четверть горожан хотят ставить на Новый год живую елку. Остальные предпочитают искусственные ели.