Ученые нашли средство для снижения риска инфаркта

Москва, 23 декабря. Ученые из Московской области выяснили, что антиоксидант астаксантин, получаемый из морских водорослей, лосося и форели, снижает риск инфаркта.

Специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН в Пущино открыли неивестное свойство астаксантина. Это вещество обычно используют в качестве пищевой добавки, оно способствует укреплению иммунной системы.

По словам ученого секретаря Татьяны Перевязовой, астаксантин может нивелировать воздействие на сердце химически агрессивных молекул. Это предотвращает развитие болезней сердца и помогает процессу выздоровления людей, которые ранее перенесли инфаркт, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Она добавила, что опыты на крысах дали положительный результат. Результаты исследований были опубликованы в журнале Antioxidants.

Перевязова подчеркнула, что вся работа проведена российскими специалистами без привлечения иностранных коллег. Секретарь не исключила, что на основе астаксантина будут разрабатываться лекарственные препараты.

Ранее медики рассказали, как курение влияет на сердечно-сосудистую систему. Они добавили, что заболевания сердца намного чаще встречаются у курящих.