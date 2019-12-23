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Почти 850 ДТП произошло на московских дорогах в ноябре

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Почти 850 ДТП произошло на московских дорогах в ноябре

Москва, 23 декабря. Почти 850 ДТП произошло в Москве в ноябре, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Жертвами аварий на столичных дорогах стали 37 человек, 942 человека получили травмы. Специлисты ЦОДД отмечают, что множества аварий можно было бы избежать.

Водители должны быть внимательны за рулем и не превышать допустимую скорость. В ведомстве предупредили мотоциклистов об опасности езды на скользких дорогах, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что утром 23 декабря в Москве стоял сильный туман. Днем ожидается теплая погода с дождем.

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