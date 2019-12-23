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Синоптики рассказали, когда в Москве появится снежный покров

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Синоптики рассказали, когда в Москве появится снежный покров

Москва, 23 декабря. Небольшой снежный покров может появиться в московском регионе перед Новым годом, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Высота снежного покрова не превысит 3 см. Начало недели в Москве будет дождливым, осадки прекратятся только к четвергу, пишет РИАМО.

В дневные часы ожидается плюсовая температура, ночью похолодает до 0 градусов. С 26 декабря станет еще холоднее, температурный фон изменится.

Перед Новым годом столбики термометров опустятся до 5 градусов мороза, добавил Синенков.

Ранее сообщалось, что на 23 декабря объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного тумана.

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