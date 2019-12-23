Теплую погоду с дождем пообещали москвичам синоптики

Москва, 23 декабря. Облачная погода ожидается в столичном регионе в первый день рабочей недели, пишут «Метеоновости».

Воздух в Москве прогреется до 8 градусов тепла, в Московской области столбики термометров поднимутся до 3-8 градусов тепла. Ветер подует с юго-востока со скоростью до 10 метров в секунду.

Влажность воздуха составит 85%, ожидается небольшой дождь, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного тумана. Видимость на дорогах ухудшится на 500 метров.