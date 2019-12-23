Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Теплую погоду с дождем пообещали москвичам синоптики

1 022
0 Оставить комментарий

Теплую погоду с дождем пообещали москвичам синоптики

Москва, 23 декабря. Облачная погода ожидается в столичном регионе в первый день рабочей недели, пишут «Метеоновости».

Воздух в Москве прогреется до 8 градусов тепла, в Московской области столбики термометров поднимутся до 3-8 градусов тепла. Ветер подует с юго-востока со скоростью до 10 метров в секунду.

Влажность воздуха составит 85%, ожидается небольшой дождь, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного тумана. Видимость на дорогах ухудшится на 500 метров.

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров