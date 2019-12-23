Горячая линия для туристов в Москве заработала на трех языках

Москва, 23 декабря. Гостей российской столицы начали консультировать на китайском языке, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Туристы могут узнать, как пользоваться общественным транспортом, получить информацию о работе музеев и новогодних площадок. Услуга на китайском языке стала доступна с середины декабря.

Консультацию также можно получить на русском и английском языках. Известно, что каждый месяц на горячую линию поступает более 3000 обращений.

Ранее сообщалось, что москвичам и гостям столицы предложили сделать подарки животным Московского зоопарка. В награду дарители получат бесплатный билет в зоосад.