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Москвичам предложили сделать подарки обитателям столичного зоопарка

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Москвичам предложили сделать подарки обитателям столичного зоопарка

Москва, 23 декабря. В столичном зоопарке проведут предновогоднюю акцию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Акция «В зоопарке ждут подарки» пройдет с 25 по 31 декабря. Жители столицы и гости города могут подарить животным игрушки и получить бесплатный билет.

Зоологи и орнитологи составили список игрушек, которые понравятся обитателям зоопарка. Передать подарки можно волонтерам, которые находятся у главного входа в зоосад.

Ранее сообщалось, что власти Москвы заявили о рекордном росте числа туристов. До конца года ожидается 25 млн человек, в общей сложности (с учетом краткосрочных экскурсий) столицу России посетили почти 40 млн человек.

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