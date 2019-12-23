Москвичам предложили сделать подарки обитателям столичного зоопарка

Москва, 23 декабря. В столичном зоопарке проведут предновогоднюю акцию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Акция «В зоопарке ждут подарки» пройдет с 25 по 31 декабря. Жители столицы и гости города могут подарить животным игрушки и получить бесплатный билет.



Зоологи и орнитологи составили список игрушек, которые понравятся обитателям зоопарка. Передать подарки можно волонтерам, которые находятся у главного входа в зоосад.



Ранее сообщалось, что власти Москвы заявили о рекордном росте числа туристов. До конца года ожидается 25 млн человек, в общей сложности (с учетом краткосрочных экскурсий) столицу России посетили почти 40 млн человек.