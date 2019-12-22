Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики рассказали, какой погоды стоит ждать в Москве в новогоднюю ночь

56
0 Оставить комментарий

Синоптики рассказали, какой погоды стоит ждать в Москве в новогоднюю ночь

Москва, 22 декабря. Замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какой погоды стоит ожидать жителям и гостям Москвы в новогоднюю ночь.

По словам синоптика, предстоящая неделя порадует теплом, такая погода продлится вплоть до 27 декабря. Самым приятным по температуре днем он назвал вторник, пишет «РИАМО».

Однако в ночь с воскресенья на понедельник столбики термометров покажут ноль градусов. На последней неделе 2019 года температура воздуха составит от трех до семи градусов тепла.

«К Новому году с Урала должно немного вытащить холодный воздух. То есть новогодняя ночь должна быть близка к многолетним данным. Ожидается небольшой минус со снегом», — цитирует Цыганкова RT.

Синоптики рассказали, какой погоды стоит ждать в Москве в новогоднюю ночь

Как отмечает «Вечерняя Москва», в связи с аномально теплой погодой в столице расцвели подснежники, черные орхидеи и другие редкие растения.

Ранее россияне поделились секретами новогоднего настроения. Оказалось, что главными его источниками у жителей страны являются елка, запах мандаринов, «особые» фильмы и процесс подготовки праздничного стола. При этом некоторые опрошенные россияне признались, что вообще не любят Новый год из-за толп в магазинах, дополнительных трат на подарки и деликатесы.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало простые рецепты вкусных блюд для встречи года Белой Крысы.

Источник: RT
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров