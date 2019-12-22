Синоптики рассказали, какой погоды стоит ждать в Москве в новогоднюю ночь

Москва, 22 декабря. Замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какой погоды стоит ожидать жителям и гостям Москвы в новогоднюю ночь.

По словам синоптика, предстоящая неделя порадует теплом, такая погода продлится вплоть до 27 декабря. Самым приятным по температуре днем он назвал вторник, пишет «РИАМО».

Однако в ночь с воскресенья на понедельник столбики термометров покажут ноль градусов. На последней неделе 2019 года температура воздуха составит от трех до семи градусов тепла.

«К Новому году с Урала должно немного вытащить холодный воздух. То есть новогодняя ночь должна быть близка к многолетним данным. Ожидается небольшой минус со снегом», — цитирует Цыганкова RT.

Как отмечает «Вечерняя Москва», в связи с аномально теплой погодой в столице расцвели подснежники, черные орхидеи и другие редкие растения.

Ранее россияне поделились секретами новогоднего настроения. Оказалось, что главными его источниками у жителей страны являются елка, запах мандаринов, «особые» фильмы и процесс подготовки праздничного стола. При этом некоторые опрошенные россияне признались, что вообще не любят Новый год из-за толп в магазинах, дополнительных трат на подарки и деликатесы.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало простые рецепты вкусных блюд для встречи года Белой Крысы.