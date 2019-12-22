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Полиция проверяет сообщение о стрельбе из автомобиля в Москве

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Полиция проверяет сообщение о стрельбе из автомобиля в Москве

Москва, 22 декабря. Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение очевидца о стрельбе в районе ЖК Ривер Парк на Коломенской улице в Москве. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам очевидца, днем в районе ЖК Ривер Парк раздались звуки стрельбы из автомата. Неизвестный стрелял в воздух из Mercedes.

В настоящий момент район, где, по словам очевидца, произошла стрельба, оцеплен. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, вечером 19 декабря мужчина открыл стрельбу возле здания ФСБ в столице. Под огонь попали сотрудники правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб на месте, второй скончался позже в больнице. Пять человек, в том числе один гражданский, получили различные ранения.

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