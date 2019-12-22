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Московская полиция задержала безработного, подозреваемого в убийстве

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Московская полиция задержала безработного, подозреваемого в убийстве

Москва, 22 декабря.  Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве в одном из домов по улице Долгопрудной в Москве.

Сообщение об убийстве поступило правоохранителям 20 декабря в 20:30. Сотрудники оперативно прибыли на место происшествия в 11 дом расположенный по улице Долгопрудной, передает РИАМО.

 «В одной из комнат квартиры по указанному адресу с ножевым ранением груди обнаружен труп мужчины 1988 года рождения. Давность смерти около четырех часов», — сказал собеседник агентства.

По подозрению в совершении преступления, полицейские задержали безработного мужчину 1973 года рождения. Правоохранителям удалось выяснить, что задержанный ударил ножом своего опонента в ходе возникнувшего между ними конфликта.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее ФАН сообщал, что в Саратове скончался полицейский получивший ранение во время задержания двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств.

 

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