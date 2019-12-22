Яркая премьера «Щелкунчика» прошла в Московском губернском театре

Москва, 22 декабря. Московский губернский театр презентовал премьеру новогоднего спектакля по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».

По имеющимся данным, премьера проходит в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Отмечается, что первые показы пройдут в этот уик-энд — 21-22 декабря, а посетить новую постановку можно вплоть до 8 января.

Зрители могут увидеть сказку о доброй девочке Мари и заколдованном молодом человеке, которые одержали победу над мышиным королем. Спектакль поставлен российским режиссером Аллой Решетниковой, сообщает РИАМО.

В сказочный мир Гофмана помогают перенестись яркие костюмы, впечатляющие декорации и мультимедийные 3D-проекции.

Как отметила министр культуры Московской области Елена Харламова, в преддверии новогодних праздников неизменно совершаются чудеса — порой в виде премьеры волшебной сказки.

Руководитель подмосковного ведомства уточнила, что «Щелкунчик» стал 13-м спектаклем для детей в репертуаре театра.