Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Двое в медицинских масках забрали у безработного сумку с 9,5 млн рублей в Москве

47
0 Оставить комментарий

Двое в медицинских масках забрали у безработного сумку с 9,5 млн рублей в Москве

Москва, 22 декабря. Двое неизвестных злоумышленников в медицинских масках избили безработного в российской столице и отобрали у него сумку с 1 млн рублей и 135 тыс. долларов. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД России.

Согласно сведениям ведомства, неустановленные злоумышленники напали на безработного мужчину 1990 года рождения, избили его и украли сумку с принадлежащими ему деньгами. Сумма ущерба, по предварительным данным, оценивается в почти 9,5 млн рублей. Пострадавший обратился в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, совершенном в особо крупном размере.

Как сообщало РИАМО, на этой неделе подмосковная полиция задержала фитнес-инструктора, подозреваемого в похищении сумки с 5 млн рублей.

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров