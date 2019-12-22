Двое в медицинских масках забрали у безработного сумку с 9,5 млн рублей в Москве

Москва, 22 декабря. Двое неизвестных злоумышленников в медицинских масках избили безработного в российской столице и отобрали у него сумку с 1 млн рублей и 135 тыс. долларов. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД России.

Согласно сведениям ведомства, неустановленные злоумышленники напали на безработного мужчину 1990 года рождения, избили его и украли сумку с принадлежащими ему деньгами. Сумма ущерба, по предварительным данным, оценивается в почти 9,5 млн рублей. Пострадавший обратился в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, совершенном в особо крупном размере.

Как сообщало РИАМО, на этой неделе подмосковная полиция задержала фитнес-инструктора, подозреваемого в похищении сумки с 5 млн рублей.