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Кожуховский мост в Москве могут открыть для автомобилистов до конца года

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Кожуховский мост в Москве могут открыть для автомобилистов до конца годаМосква, 21 декабря. Кожуховский мост планируется открыть для автомобилистов до конца года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Все строительные работы на Кожуховском мосту завершены. Надеюсь, до Нового года мы откроем движение», — сказал он.

Хуснуллин добавил, что городские власти будут стараться завершить работу со всей документацией и благоустроить территорию и инженерные коммуникации до праздников.

Ранее сообщалось, что 680-метровая переправа станет частью новой магистрали, которая обеспечит доступ, в том числе, к парку развлечений «Остров мечты». Кожуховский мост возводят с использованием двух русловых опор.

В июле Хуснуллин говорил о том, что имеющихся в российской столице 35 мостов недостаточно, и до конца 2019 года будут построены четыре новые автомобильные переправы. Помимо моста в Кожуховском затоне заместитель мэра тогда называл два моста через реку Сетунь и один — в рамках строительства Северо-Западной хорды.

Источник: Агентство городских новостей «Москва»
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