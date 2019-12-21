Новая станция метро Москвы «Южный порт» появится к концу 2023 года

Москва, 21 декабря. Новая станция появится на Люблинско-Дмитровской линии метрополитена Москвы к концу 2023 года, она получит название «Южный порт». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

«Там мы планируем новую станцию метро построить, мэром принято решение», — сказал он.

По словам Хуснуллина, специалисты осмотрели место постройки будущей станции метро и решили, что возводить объект будут по тому же методу, как строили станцию «Беломорская», пишет «РИАМО».

«Сверху на действующей линии будем достраивать одну станцию, надеемся к концу 2023 года ее построить, «Южный порт» пока называем», — объяснил заммэра.

Ранее главный инженер Института генплана Москвы Михаил Крестмейн рассказал, что Большая кольцевая линия (БКЛ) московского метрополитена подарила возможность продлить существующие и новые ветки подземки. По его словам, в настоящее время решается вопрос о строительстве Бирюлевской, Рублево-Архангельской линий и линии на Новую Москву, которая условно называется Коммунарская.

Кроме того, известно, что на этапе проектирования находятся три направления Московских центральных диаметров (МЦД) — «Ленинградско-Казанский», «Киевско-Горьковский» и «Ярославско-Павелецкий». Предполагается, что их строительство будет завершено в ближайшие пять лет.