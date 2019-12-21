Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Москва, 21 декабря. Почти 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 16.00 21 декабря в аэропорту «Шереметьево» задержали 10 рейсов, среди них самолеты из Пекина, Краснодара и Якутска. В «Домодедово» девять рейсов задержали и три отменили. Во «Внуково» отменили три рейса и задержали пять самолетов. О задержках или отмене рейсов в подмосковном «Жуковском» не сообщается.

Задержкой считается отклонение рейса от расписания на полчаса и более. Обо всех изменениях пассажиров информируют сотрудники авиакомпаний и аэропортов, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось о самолете, выполнявшем рейс Гоа — Москва, который совершил посадку в аэропорту Баку. Ожидается, что самолет прибудет во «Внуково» после 21.00 по московскому времени.