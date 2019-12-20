Глава Гидрометцентра посоветовал москвичам не ждать снега в ближайшую неделю

Москва, 20 декабря. Жителям Москвы не стоит рассчитывать на снег в ближайшую неделю. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, 19 декабря в столице был побит температурный рекорд. На выходных жителей и гостей столицы ожидает небольшое похолодание, однако затем столбики термометров вновь устремятся вверх. Вильфанд сообщил, что на следующей неделе температура воздуха в Москве достигнет +6 градусов.

«При температуре до +6 градусов о снеге можно временно забыть», — сказал синоптик РИА Новости.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на следующей неделе в столице будут побиты новые температурные рекорды. По его словам, снег в Москве выпадет не раньше 26 – 27 декабря, передает телеканал «360».

Ранее в столице был побит температурный рекорд 18 декабря 1886 года. В среду в Москве зафиксировали температуру 5,4 градуса, пишет РИАМО.