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Полиция назвала четыре самые угоняемые марки машин в Москве

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Полиция назвала четыре самые угоняемые марки машин в Москве

Москва, 20 декабря. Московская полиция назвала четыре самые угоняемые в столице автомобильные марки.

«Наиболее похищаемые (угоняемые) легковые автомашины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ», — цитирует ГУМВД по Москве РИА Новости.

По данным ведомства, за 11 месяцев в городе зарегистрировано 1 754 кражи автомобилей. Это на 25,1% (588 преступлений) меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Москве молодой парень угнал автомобиль каршеринга и врезался в машину известной теннисистки. Девушка не пострадала, но автомобиль нарушителя получил сильные повреждения и не подлежит восстановлению.

Источник: РИА Новости
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