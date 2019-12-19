Синоптики объяснили ураган в Москве

Москва, 19 декабря. Ураган в Москве и Московской области образовался из-за близко расположенных друг к другу линий равного давления. Об этом в четверг заявил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Такой сильный ветер появляется в ситуации, когда на небольшом расстоянии очень сильно меняется давление. Сейчас мы в такой ситуации находимся. К вечеру ослабление ожидается. Изобары, то есть линии равного давления, расположены очень близко друг к другу», — пояснил он РИА Новости.

По словам Вильфанда, расстояние между линиями равного давления, или как их называют синоптики — изобарами, в настоящее время составляет около 100 км. Изменение давления на относительно небольшом пространстве приводит к образованию сильного ветра.

Как сообщает «Газета.ру», в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. 19 декабря ветер усилился до 20 метров в секунду. По информации МЧС, такая погода сохранится до 21.00 часа. Спасатели рекомендуют москвичам обходить стороной шаткие конструкции и сохранять бдительность на дорогах.