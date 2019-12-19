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Рекордное потепление придет в Москву на следующей неделе

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Рекордное потепление придет в Москву на следующей неделе

Москва, 19 декабря. Потепление до семи градусов выше ноля ожидается в российской столице на предстоящей неделе, есть вероятность обновления температурных рекордов. Об этом рассказал журналистам в четверг ведущий специалист центра погоды» Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, ожидается, что в понедельник и вторник столбики термометров зафиксируют до семи градусов выше ноля в Москве.

Синоптик также уточнил, что теплеть начнет с воскресенья, 22 декабря, передает РИА Новости.

Как сообщало РИАМО, ранее в российской столице был побит рекорд для 18 декабря 133-летней давности, температура в городе составила 5,4 градуса выше ноля.

Источник: РИА Новости
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