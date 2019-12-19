Пенсионерка перевела на счет телефонных мошенников почти три миллиона рублей

Москва, 19 декабря. Пожилая жительница Москвы была обманута телефонными аферистами на три миллиона рублей.

Телефонный мошенник позвонил пожилой женщине и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что в результате хакерской атаки со счета пенсионерки сняты все ее деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Через несколько дней перезвонил тот же человек и сказал, что необходимо вернуть ее деньги, и сообщил счет. Гражданка перевела на указанный им счет 2,87 млн рублей», — говорится в сообщении.

Лишь несколько дней спустя, посетив отделение банка, женщина поняла, что стала жертвой злоумышленников.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Ранее полиция Орска разыскивала неизвестного, который под видом предотвращения незаконной банковской транзакции похитил 162 тыс. рублей у 29-летней орчанки.