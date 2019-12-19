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Особый режим доступа в центр Москвы будет действовать в новогодние каникулы

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Особый режим доступа в центр Москвы будет действовать в новогодние каникулы

Москва, 19 декабря. Столичные власти введут особый режим доступа в центр Москвы в новогодние праздники. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

Зона будет ограничиваться улицами Тверская, Моховая, Охотный ряд, Театральным проездом, а также Манежной, Красной площадями и площадью Революции. На этой территории во время праздников будет сформировано единое пешеходное пространство.

Вход в это пространство будет осуществляться через специальные контрольно-пропускные пункты с досмотром. Пропуск в зону запрещен лицам в алкогольном опьянении, гражданам с пиротехникой, любыми напитками и оружием.

Кроме того, в столичной мэрии рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте в центр города.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что россияне стали реже пользоваться услугами Деда Мороза и Снегурочки. К такому выводу пришли специалисты портала «Авито Работа».

По информации ресурса, спрос на аниматоров снизился почти на 8% по сравнению с уровнем 2018 года. А вот стоимость услуг новогодних персонажей, наоборот, увеличилась на 2,5%  и теперь составляет 1,5 тыс. рублей. 

Однако, несмотря на то, что россияне не особенно рвутся приглашать артистов на корпоративы или семейные праздники, сами при этом проявляют живой интерес к такой подработке. Количество обращений по объявлениям о таких вакансиях увеличился на 5%.

Источник: РИА Новости
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