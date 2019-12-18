Власти Москвы определили первые адреса реновации на месте сносимых домов

Москва, 18 декабря. В Москве определены первые 73 участка под постройку нового жилья, вместо снесенного, по программе реновации. Площадки расположены в 39 районах в десяти округах города (кроме Новой Москвы).

Отмечается, что на них можно построить почти 1,3 миллиона квадратных метров нового жилья. Этот позволит расселить 202 старых дома площадью 807 тысяч квадратных метров с 18 тысячами квартир, где живут 46,1 тысячи человек, передает «Вечерняя Москва».

Кроме того, власти города подобрали для программы восемь новых стартовых площадок, не обремененных старыми домами, в Северном, Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западных округах. Там запланировано строительство 473,8 тысячи квадратных метров жилья, после чего можно будет переселить 76 домов площадью 304 тысячи квадратных метров.

Стоит отметить, что он некоторых запланированные участков строительства пришлось отказаться. В процессе обсуждения с жителями выяснилось, что они против строительства на этих участках. А где-то строительство оказалось невозможным, при более внимательном изучении.

«Таким образом, сегодня в столице подобран 431 земельный участок на 6,7 миллиона квадратных метров нового строительства», — заявил заммэра столицы по строительству Марат Хуснуллин.

Напомним, что программа реновации жилья в Москве утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир, в которых проживает более 1 миллиона человек, и строительство нового жилья за счет города.

Ранее сообщалось, что реализацию программы реновации на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы планируют завершить за четыре года, передает РИАМО.