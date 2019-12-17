Неизвестные украли почти восемь миллионов рублей из сейфа столичного магазина

Москва, 17 декабря. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту кражи 7,7 миллиона рублей в магазине по продаже ножей в российской столице. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного главка МВД.

Согласно сведениям столичного ведомства, в понедельник в дежурную часть поступило сообщение о краже в магазине по продаже импортных ножей на улице Удальцова.

На место оперативно прибыли полицейские, которые выяснили, что 13 декабря неизвестные злоумышленники проникли в помещение, отжав оконную раму.

Отмечается, что злоумышленник взломал сейф и забрал оттуда 7,7 миллиона рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый разыскивается.

Как ранее сообщал РИАМО, подмосковные полицейские провели операцию по задержанию группы лиц, подозреваемых в кражах, грабежах и разбое.