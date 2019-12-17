Московские власти назвали случайное пополнение «Троек» новогодним подарком

Москва, 17 декабря. Власти Москвы подтвердили, что некоторые владельцы карт «Тройка» действительно получили на них случайные зачисления и назвали это неожиданное пополнение баланса новогодним подарком. В пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что блокировать такие карты не планируют.

«Везунчики, которые обнаружили такой баланс на своей карте, могут считать это подарком от Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) к Новому году», — приводит сообщение столичного дептранса «Вечерняя Москва».

В департаменте уточнили, что попросили ЦППК не блокировать карты со случайно зачисленными средствами, чтобы сохранить у пассажиров «веру в новогоднее чудо», сообщает «Царьград».

Напомним, ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения, что после оплаты проезда «Тройкой» некоторые пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) получили на счет 20 тысяч рублей. Как написал автор интернет-газеты «Ридус», после этого его карта отображалась у контролеров как неисправная. Он сообщил о случайном зачислении на своей странице в Facebook, после чего с ним связался сотрудник метрополитена. В качестве поощрения за честность мужчине выдали новую карту «Тройка» с балансом 1000 рублей и несколько подарков.