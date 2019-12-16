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В МГД предложили создать информационный ресурс об истории московских ополченцев

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В МГД предложили создать информационный ресурс об истории московских ополченцев

Москва, 16 декабря. Информационный ресурс, на котором будет собрана полная информация об истории московских ополченцев, может появиться в столице. Об этом сообщил журналистам глава московского парламента Алексей Шапошников.

Председатель Мосгордумы выразил уверенность в необходимости создания такого информационного портала. По его словам, ресурс может появиться к 9 мая 2020 года.

Отмечается, что основная цель нового уникального проекта столичного парламента — собрать полные сведения о добровольцах, защищавших город во время Великой Отечественной войны, пишет «Парламентская газета».

Как отметил спикер Мосгордумы, судьба каждого бойца и в общей сложности московского народного ополчения трагична, поскольку 98% ушедших на фронт не вернулись с поля битвы.

«Есть разные оценки, но та оценка, к которой все сходятся, — не менее 200 тысяч москвичей — ополченцев не вернулись домой», — резюмировал он.

Шапошников обратил внимание на то, что в их рядах были обычные жители столицы, студенты, сотрудники ВДНХ.

 

Источник: Парламентская газета
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