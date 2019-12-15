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Более 130 км гирлянд и 150 тыс игрушек озарят Москву к Новому году

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Более 130 км гирлянд и 150 тыс игрушек озарят Москву к Новому году

Москва, 15 декабря.  Над Москвой в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» раскинется «Звездное небо» состоящее из более чем 130 километров светодиодных гирлянд, 100 километров бус, а также 150 тысяч игрушек и декоративных элементов, сообщает РИАМО.

«Главная елка фестиваля расположилась на Манежной площади. Ее украшает световой шатер, диаметр которого составляет 50 метров. Над фонтаном на Тверской площади раскинулось «Звездное небо»: нити гирлянд образуют стилизованную искристую елку, которая словно повисла в воздухе», – говорится в сообщениии

Москвичи и гости столицы смогут полюбоваться иллюминацией города на Никольской улице, Кузнецком Мосту и Рождественке, в Камергерском и Столешникове переулках, на площади Юности в Зеленограде и в парках. 

В парке «Фили» для гостей фестиваля организовали ледяной городок с подсветкой.

Напомним, что проведенный социологический опрос среди россиян показал, какой должна быть идеальная продолжительность новогодних каникул, передает infox.ru.

 

 

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