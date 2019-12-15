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Посетитель одного из московских ТЦ порезал продавца ножом

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Посетитель одного из московских ТЦ порезал продавца ножом

Москва, 15 декабря. Неизвестный мужчина с ножом набросился на продавца одного из столичных торговых центров. Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации с колото-резанным ранением живота.

Отмечается, что злоумышленник напал на 27-летнего продавца из-за вспыхнувшей между ними ссоры. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в Балашихе задержаны уроженцы одной из республик ближнего зарубежья возрастом 22 и 25 лет, их подозревают в разбойном нападении на местного жителя, передает, передает РИАМО.

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