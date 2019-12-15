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В Москве ожидаются температурные рекорды

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В Москве ожидаются температурные рекорды

Москва, 15 декабря. Теплая погода будет длиться в Москве еще одну неделю, а к выходным ожидаются температурные рекорды, сообщают в Метеобюро Москвы.

Согласно их данным, следующая рабочая неделя будет под влиянием циклона, удерживающего теплый воздух в Москве и окрестностях.

В начале недели ожидается от 1 до 3 градуса тепла, могут быть слабые осадки. Во второй половине недели температура увеличиться еще на 1–2 градуса.

«Температура воздуха будет соответствовать началу ноября, а не середине декабря. Так, первая половина декабря стала теплее нормы на 5,3 градуса, и среднесуточная температура поднялась до +0,6», — сообщает главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

18 и 19 декабря синоптики прогнозируют, что могут быть побиты температурные рекорды 1982 и 1886 годов, температура в российской столице была

когда воздух в столице прогревался до 5,3 градусов тепла.

Источник: Известия
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