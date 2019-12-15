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Массовое ДТП произошло на МКАД

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Массовое ДТП произошло на МКАД

Москва, 15 декабря. ДТП с участием шести автомобилей произошла на 82-м километре МКАД, об этом предупредили в столичном ГИБДД.

Авария произошла на внешней стороне дороги.

«В результате движение автотранспорта в месте ЧП осложнено», — цитирует представителя Госавтоинспекции ТАСС.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в результате падения автомобиля в реку Яузу погибли два человека. Машина оказалась в воде после ДТП с участием «Газели» на улице Олений вал.

Источник: ТАСС
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