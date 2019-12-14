Одностороннее движение введено на нескольких улицах на востоке Москвы

Москва, 14 декабря. В Москве участки 11-й и 12-й Парковой улицы от Нижней Первомайской улицы до Измайловского проспекта и Измайловского проспекта от ул. 11-я Парковая до ул. 12-я Парковая стали односторонними, об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

Благодаря изменению схемы движения количество парковочных мест на Измайловском проспекте повысилось с 18 до 54, на 11-й Парковой — с 24 до 35, а на 12-й Парковой — с 38 до 44.

Ранее говорилось, что стоянки более чем на 1700 мест могут появиться в подмосковном Подольске, после реконструкции надземного пешеходного перехода железнодорожной станции «Силикатная», сообщает РИАМО.