Москва может побить температурный рекорд 1886 года

Москва, 14 декабря. Москва на следующей неделе может обновить исторический температурный рекорд, поскольку аномальное потепление в российской столице не прекращается.

Как сообщают синоптики с «Метеовестей», на следующей неделе температура воздуха в городе днем будет держаться в районе плюс 1-3 градусов, а ночью — около 0 градусов. При этом 18 и 19 декабря могут быть побиты сразу два температурных рекорда 37-летней и 133-летней давности.

«Для этих дней они (суточные рекорды — Прим. ФАН) составляют плюс 5,3 градуса. И если рекорд 19 декабря еще на памяти у москвичей, он установлен в 1982 году, то рекорд 18 декабря известен лишь специалистам — он держится с 1886 года», — пояснили метеорологи.

Причиной потепления стали циклоны, продвигающиеся на север европейской части России, которые приносят с собой теплый воздух с Гольфстрима. В результате климатическая норма в Москве оказалась превышена на 5 градусов, сообщает РИАМО.

Ожидается, что подобная оттепель продержится не долго. После 20 декабря в российскую столицу могут вновь прийти холода. Ранее сообщалось, что европейская часть России в этом году столкнулась с настоящей погодной аномалией, благодаря которой ноябрь, а также начало декабря выдались теплыми и бесснежными.

Метеорологи полагают, что в целом вся зима в европейских регионах страны будет теплой, хотя и не однородной. Ожидается приход нескольких волн холода, во время которых температура в Москве может опуститься до минус 25 градусов, а потом вновь подняться.