Новые ветки метро появятся в Москве благодаря строительству БКЛ

Москва, 14 декабря. Большая кольцевая линия московского метрополитена подарила возможность продлить существующие и новые ветки подземки. Об этом рассказал главный инженер Института генплана Москвы Михаил Крестмейн.

По его словам, БКЛ подтолкнула к развитию метрополитена. По словам Крестмейна, в настоящее время решается вопрос о строительстве Бирюлевской, Рублево-Архангельской линий и линии на новую Москву, которая условно называется Коммунарская. Об этом пишет РИАМО.

«Но я бы прежде всего хотел сказать, что строительство всех этих линий стало возможным после того, как правительство Москвы приняло историческое решение о строительстве Большой кольцевой линии», — отметил он.

По его словам, без работ по строительству БКЛ не было бы возможности продлить Сокольническую ветку до Троицкого и Новомосковского округов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что самый длинный эскалатор установят на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Марьина Роща».